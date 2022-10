Com 83% de abstenção, três freguesias de Pombal votam "sim" à desagregação

A União das Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal (Leiria), deverá avançar para a desagregação, após o “sim” à separação ter ganhado na auscultação pública realizada este domingo.

A auscultação foi efetuada nas três antigas freguesias, com uma mesa de voto em cada, tendo sido perguntado aos eleitores se pretendia que a sua ex-freguesia deixasse de fazer parte da União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze.

Segundo informação dada à agência Lusa pelo presidente da Assembleia de Freguesia, Fernando Neves, num total de 4.612 eleitores votaram 751.

“Votaram ‘sim’ 509 eleitores e 230 votaram ‘não’” à desagregação, adiantou, referindo que houve ainda o registo de sete votos nulos e cinco brancos.

Fernando Neves esclareceu que em todas as antigas freguesias “venceu o ‘sim’ à desagregação”, tendo o resultado mais renhido sido registado em Albergaria dos Doze, onde 163 eleitores votaram pela separação e 124 contra esta possibilidade.

O presidente da Assembleia de Freguesia explicou que a votação total foi de 16,3%, situação que lhe causou admiração.

“Fiquei muito surpreendido”, declarou, especificando com São Simão de Litém (14,3% de votação), pois “parecia ser aquela ex-freguesia onde havia um movimento maior no sentido da desagregação”.

Fernando Neves afirmou que agora vai ser feita uma “leitura ponderada destes resultados e, depois, convocar-se uma sessão extraordinária para discutir e votar a possível desagregação” da união de freguesias.

De acordo com o autarca, a sessão extraordinária foi pedida por três elementos da Assembleia de Freguesia (dois do PS e um da CDU), acabando por desencadear este processo, com a criação de um grupo de trabalho no seio deste órgão que preparou o procedimento.

Este incluiu a realização de três sessões de esclarecimento, uma em cada uma das antigas freguesias, e a consulta popular hoje realizada.

“Depois de a Assembleia de Freguesia se pronunciar, o processo sobe à Assembleia Municipal e depois à Assembleia da República, que tem a decisão final”, disse Fernando Neves.

A União das Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze é liderada desde a sua criação pelo PSD, com o executivo liderado por Manuel Matos a cumprir o terceiro e último mandato.

Se se confirmar a desagregação, assim como a da União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, o concelho de Pombal regressa ao mapa das 17 freguesias.

Em setembro último, noutra auscultação popular, a maioria dos votantes escolheu a separação da União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca.