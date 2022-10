Mais de duas centenas de ocorrências devido a chuva e trovoada

Duas centenas de ocorrências registaram-se hoje entre as 00h00 e as 12h00 em todo o país devido a chuva forte e trovoada, disse o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) à agência Lusa.

André Fernandes afirmou à agência Lusa que, nas primeiras doze horas deste sábado, a ANEPC registou 201 ocorrências, que envolveram 620 operacionais e 227 meios terrestres.

Grande parte das ocorrências deveu-se a pequenas inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa (147), tendo ocorrido também sete movimentos de terra.

Os distritos de Lisboa (62 ocorrências), Porto (42) e Leiria (28) foram os mais afetados.

As ocorrências não provocaram vítimas, nem danos, adiantou o comandante da ANEPC.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje os distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Lisboa e Setúbal sob aviso laranja até às 15:00, devido à previsão de trovoada e chuva forte ou intensa.

Sob aviso amarelo estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Bragança até às 18:00, e Vila Real, até às 21:00, devido a chuva ou a trovoada, no caso do último distrito.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.