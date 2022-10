"Temos de pôr o país a crescer". Moedas lança Fábrica de Unicórnios de Lisboa por 8 milhões de euros

O presidente da Câmara de Lisboa lançou esta quinta-feira a Fábrica de Unicórnios, no Hub Criativo do Beato, para potenciar o crescimento de empresas, inclusive apoiar 20 ‘scaleups’ por ano, contando já com um investimento de oito milhões de euros.

“Vamos construir o primeiro grande programa de ‘scaleups’ [empresas em alto crescimento] em Portugal. ‘Scaleups’, porque queremos fazer as empresas crescer […]. Vamos multiplicar por seis o ‘budget’ que tínhamos até agora e conseguir fazer este programa para as empresas crescerem”, declarou Carlos Moedas (PSD).

No lançamento oficial da Fábrica de Unicórnios, instalada fisicamente no Hub Criativo do Beato, que contou com a intervenção do diretor executivo da Startup Lisboa, Gil Azevedo, e do presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, o autarca de Lisboa realçou a importância de “no mundo digital ter um sítio físico”, uma plataforma de programas e ‘hubs’, inspirada pelas melhores práticas internacionais, que apoia ‘startups’ e ‘scaleups’ na criação de produtos e modelos de negócio, desenvolvendo processos eficientes e promovendo parcerias.

Carlos Moedas considerou que o crescimento de empresas “é o maior desafio” que existe em Portugal: “Temos de pôr o país a crescer, temos de ter coragem, audácia para pôr o país a crescer e a única maneira de pormos o nosso país a crescer é apostar na tecnologia, na ciência, na inovação e conseguir fazer que aqueles que hoje têm ideias possam realmente ter as suas empresas, fazê-las crescer”.

“Confesso que tive sempre a sensação que o Hub do Beato era um bocadinho o amanhã que nunca acontecia, e o meu objetivo era que esse amanhã acontecesse, nem que eu tivesse que andar aqui todos os dias a empurrar e, realmente, foi isso que fizemos durante um ano”, afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, lembrando que a Fábrica de Unicórnios foi um compromisso eleitoral que assumiu nas eleições autarquias.