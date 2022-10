Portugal regista recorde de número de alunos a acabar o secundário sem nunca chumbar

No ano letivo de 2020/21 76% dos estudantes dos cursos científico-humanísticos concluíram o 12.º anosem nunca terem chumbado. É uma melhoria de sete pontos percentuais face ao ano anterior.

O Ministério da Educação celebra "um aumento progressivo dos alunos que concluíram os cursos científico-humanísticos nos três anos esperados".

O Governo realça que o ano de 2020/21 registou "o valor mais elevado de sempre" e, comparado com o ano do início do cálculo do indicador, 2014/15, trata-se de um aumento de 20%.

O ministério que tutela a Educação refer eque a melhoria é graças à "diversificação das ofertas de educação e formação" nesta fase do ensino.

O relatório da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência aponta ainda que 14% dos alunos que se tinham matriculado em 2018, em 2021, inscritos no mesmo tipo de curso, mas sem o terem conseguido concluir. Já 8% tinham mudado de curso e 2% não estavam matriculados em nenhuma formação.