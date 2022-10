Morrem mais polícias por suicídio do que em serviço

A inspetora-geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, afirmou esta sexta-feira para o número de mortes por suicídio entre polícias é superior aos óbitos registados no cumprimento do serviço, enfatizando a importância de uma maior atenção à saúde mental.

No discurso proferido na conferência ‘Controlo de conflitos e a desescalada no âmbito de intervenção da Polícia’, em Lisboa, a responsável da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) lembrou que os agentes “são por vezes confrontados com faltas de respeito e alvo de provocações”. Por isso, reiterou a necessidade de preparar os elementos das forças policiais para esta realidade “sem comprometerem o seu bem-estar e a sua saúde mental”.

“Os polícias são obrigados a fazer sacrifícios que têm impacto na vida familiar, nas horas de descanso e, por vezes, na própria vida. Deve fazer-nos refletir que em Portugal, como noutros países, mais polícias morrem por suicídio do que em serviço. Isto reflete as dificuldades do trabalho, o stresse a que estão sujeitos e até a problemas emocionais e físicos de saúde que são sintomáticos de ‘burnout’”, afirmou.

Perante o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o secretário-geral de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, e o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, a inspetora-geral salientou a dificuldade do exercício da atividade policial. Anabela Cabral Ferreira destacou ainda que a segurança do país depende de uma consciência clara do dever por parte dos polícias, mas também do respeito da comunidade em relação aos agentes.

“Os polícias merecem e precisam de mais. Precisam de saber técnicas e ter ferramentas para serem capazes de introduzir a desescalada de conflitos e merecem que tomemos atenção à sua saúde mental. Temos a responsabilidade de estudar, gerir melhor e resolver esta situação. Devemos isso àqueles que garantem o nosso modo de vida”, explicou.