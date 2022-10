Bial investe 30 milhões na ampliação industrial e nova fábrica de antibióticos

O reforço da capacidade produtiva e da autonomia no fornecimento de medicamentos para os diferentes mercados onde opera, nomeadamente os EUA, foi o objetivo do investimento de 30 milhões de euros inaugurado esta sexta-feira pela Bial no campus da Trofa.

Num encontro com jornalistas à margem da inauguração da nova fábrica de antibióticos e da ampliação da área industrial da farmacêutica portuguesa, o presidente executivo (CEO), António Portela, destacou tratar-se do “primeiro grande investimento industrial” feito no campus, hoje com mais de 24 hectares e onde a empresa está instalada há 27 anos.

“A verdade é que, até hoje, fizemos duas ampliações da área de Investigação & Desenvolvimento (porque é aquilo que para nós é mais importante), mas não tínhamos feito ainda nenhuma na parte industrial”, disse, salientando: “No fundo, estamos a preparar o nosso campus industrial para os próximos 10, 15, 20 anos”.

Em causa está um investimento de 30 milhões de euros numa nova fábrica de antibióticos e na expansão do edifício industrial do grupo Bial, que se traduzem na mais do que duplicação da capacidade produtiva.

“Em termos gerais, na fábrica principal que já existia, tínhamos capacidade para produzir 10,5 milhões de embalagens e ficámos, agora, com uma capacidade de 23 milhões. Nos antibióticos, passamos de 1,5 para três milhões. Portanto, mais do que duplicamos a nossa capacidade”, avançou o CEO.

No edifício industrial, com uma área de mais de dez mil metros quadrados, o investimento concretizado "dará resposta às especificidades de alguns mercados internacionais", como é o caso do norte-americano (onde o acondicionamento de medicamentos é efetuado em frascos, em vez dos tradicionais ‘blisters’ usados na Europa), permitindo que a Bial passe a produzir na Trofa os medicamentos que exporta para os EUA.

“Hoje produzimos no Canadá para os EUA e, a partir do meio do próximo ano, vamos começar a produzir e exportar diretamente a partir daqui para os EUA”, explicou António Portela.