Aluna tem “surto agressivo” na escola, agride colega e automutila-se

Uma aluna da Escola Secundária de Odivelas teve um “surto agressivo” na sala de aula e agrediu uma colega. A informação é avançada à Renascença por fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.



A mesma fonte explica que, depois, a agressora tomou posse de um x-ato e automutilou-se.

O incidente teve lugar por volta das 13h00 com os alunos da turma presentes na sala.

A PSP esclarece que a professora conseguiu retirar os alunos da sala de aula, ganhar a confiança da adolescente e retirar-lhe o x-ato.

As duas jovens, ambas com 13 anos, foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com ferimentos ligeiros.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Odivelas e da PSP.