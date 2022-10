Seixal quer casas devolutas do Estado para habitação social de emergência

A autarquia do Seixal solicitou a cedência de 20 imóveis existentes no concelho, pertencentes ao Estado e que se encontram abandonados, para que possam ser recuperados e usados em situações de necessidade de habitação social de emergência.

A questão foi hoje referida na reunião de câmara pelo presidente da autarquia, o comunista Paulo Silva, e pelo vereador da habitação, Bruno Santos, durante o período de audição dos munícipes.

Muitos dos problemas que são levados por munícipes às reuniões de câmara prendem-se com questões sociais sendo frequentes os pedidos de ajuda para uma habitação face a situações de despejo.

O vereador da habitação disse que a autarquia não consegue ajudar porque não tem habitações disponíveis, mas que tem procurado várias soluções para resolver o problema.

No final da semana passada, adiantou, o presidente da Câmara do Seixal enviou um oficio à Direção Geral do Património sobre edifícios devolutos pertencentes ao Estado no sentido de puderem ser reabilitados e usados pelo município para responder a situações de emergência social.

"Faremos sempre parte da solução e nunca do problema porque é algo que sabemos ser uma necessidade", disse Bruno Santos.

Sobre o mesmo assunto o autarca precisou que foram identificados 20 imóveis abandonados tendo sido solicitado ao Governo que os entregue à autarquia para que possam ser uma resposta social de emergência aos munícipes do Seixal em situações de despejo.