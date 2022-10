PGR investiga alegadas esquadras ilegais chinesas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma a existência de investigações a alegadas esquadras informais chinesas a funcionar em Portugal.

Em resposta à Renascença, a PGR revela, ainda, que estas investigações estão a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Em causa está a denúncia de uma ONG Safeguard Defenders, de defesa dos direitos humanos, que concluiu existirem em Portugal pelo menos três destas esquadras, que trabalhariam em articulação com o Partido Comunista Chinês, para repatriar cidadãos para a China.



Agora, a PGR confirma que decorrem investigações.

Esta quinta-feira, a Comissão Europeia declarou que cabe aos Estados-membros investigar a existência destas alegadas esquadras.

Bruxelas sublinha que, embora não tenha sido informada, pode mobilizar apoio para os países, se for necessário.

Por sua vez, a China rejeita as acusações. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim defendeu que estas estruturas são, na verdade, centros de serviços para chineses no estrangeiro.