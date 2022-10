OSCOT admite "reorganização, mas sem encerramento das esquadras" da PSP

O encerramento de esquadras em Lisboa e no Porto, proposto pelo diretor nacional da PSP, poderá não aumentar a presença policial nas ruas, alerta o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT).

“Vejo isso com alguma preocupação, porque a proposta fala em equações matemáticas infalíveis, mas eu gostaria de saber quais são essas equações e essas contas”, afirma Bacelar Gouveia, em declarações à Renascença.

O presidente do OSCOT considera que, na ótica do cidadão, fechar esquadras “não é o caminho”. Teme que, se a proposta avançar, o país fique com menos esquadras e sem aumento do policiamento.

“A percepção que os cidadãos têm é que não é esse o caminho. Muitas vezes, as esquadras são fechadas, garante-se que há patrulhamento, mas depois nós não vemos nada. Falo como cidadão. Depois não temos nem uma coisa nem outra, nem esquadras nem vamos ter pessoas na rua.”

Bacelar Gouveia admite a existência de casos pontuais de esquadras muito próximas. Nesses casos, deve haver alguma reorganização.

“Admito que possa haver casos pontuais de excesso de esquadras e de esquadras muito próximas, penso que deve haver um processo de reorganização, mas que não passe pelo encerramento das esquadras. E há um pressuposto que está errado: as esquadras não funcionam só com polícias, podem funcionar com funcionários administrativos.”