Ministério da Saúde diz-se "consciente" dos atrasos nos atestados de incapacidade

“Consciente deste problema, o Governo continua a trabalhar no sentido de agilizar, com a maior celeridade possível, o acesso dos cidadãos às JMAI”, refere o Governo na resposta.

O Governo diz estar “consciente do problema” que são os atrasos no acesso ao atestado médico de incapacidade multiuso, em que os tempos de espera podem ultrapassar os dois anos .

De acordo com a página do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a notificação da junta médica para a passagem de um atestado deve acontecer no prazo de 60 dias mas, à Renascença, a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP) confirmou os relatos de tempos de espera superiores a dois anos.

"Já havia atrasos, mas dependia muito de local para local. Havia unidades que estavam em dia e havia unidades que demoravam nove meses ou um pouco mais. Com a pandemia, devido ao esforço que era necessário, os atestados passaram para uma estrutura alternativa. Com a dificuldade que os médicos já tinham e com a demora a constituir as novas equipas, o tempo de espera atrasou-se", explicou Gustavo Tato Borges.

O médico defende que estas passem a ser do controlo da Segurança Social, deixando de ser geridas pelas Administrações Regionais de Saúde. “Já têm equipas médicas para fazer juntas à reforma antecipada, por baixa prolongada. Deviam absorver os atestados de incapacidade.”