​Medicamento usado para emagrecer. Só diabéticos terão comparticipação, diz Infarmed

O presidente do Infarmed assegura que só os diabéticos terão direito à comparticipação do medicamento que também é utilizado para a perda de peso.



Em declarações à Renascença, Rui Santos Ivo, garante que “essa medida já está a ser implementada no centro de prescrição para que a comparticipação seja exclusiva para os doentes diabéticos”.

Rui Santos Ivo admite ainda que a empresa pode “não estar a disponibilizar as quantidades suficientes para o tratamento dos doentes aos quais se destina o medicamento, que são os doentes diabéticos”.

“Estamos também a atuar a esse nível para que a empresa não deixe de trazer para o nosso país as quantidades do medicamento que não necessárias para suprir as prescrições que sejam feitas”, diz.

Em causa está o medicamento Ozempic, usado para o tratamento da diabetes tipo 2, mas que, segundo o jornal “Público”, "está a ser utilizado de forma desregrada para a perda de peso".

Noutro plano, o presidente do Infarmed considera “alarmismo” a indicação sobre a falta de quase 900 medicamentos nas farmácias.

Rui Santos Ivo assegura que os que estão em faltam têm outras alternativas e, no caso de dois para os quais não existem, o problema já foi resolvido.

“No caso do Inderal, a situação ficou ultrapassada com comercialização de um lote proveniente de Espanha e uma outra substância, que é a Nimodipina, que também já está a ser autorizada pra os hospitais e em breve teremos nas farmácias”, assegura.

O responsável do Infarmed lembrou que o acompanhamento sobre a quantidade de medicamentos no mercado é feito de forma próxima e “em conjunto com os outros países da União Europeia”.