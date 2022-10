IPO Lisboa vai reagendar para "data próxima" tratamentos adiados pela greve dos farmacêuticos

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa explicou esta quarta-feira que os tratamentos adiados devido à greve dos farmacêuticos serão reagendados para data próxima, sublinhando que todos os dias há tratamentos oncológicos remarcados por razões clínicas.

Em comunicado, o IPO de Lisboa Francisco Gentil garante que, nos dois dias de greve que hoje terminam, o Serviço Farmacêutico “assegurou o funcionamento da Unidade de Preparação de Citotóxicos (tratamentos de quimioterapia e imunoterapia), entre as 08h00 e as 15h00”, garantindo o funcionamento do Hospital de Dia de Adultos e dando prioridade “aos doentes que fazem ciclos de quimioterapia com tratamentos diários”.

Sobre o adiamento de tratamentos por causa da greve, disse que "serão reagendados para data próxima”, salientando que “todos os dias há tratamentos oncológicos que são remarcados por razões clínicas”.

No comunicado, o IPO de Lisboa informa que "no Hospital de Dia Pediátrico todos os tratamentos de quimioterapia marcados foram realizados”, acrescentando que, no internamento, a dispensa dos medicamentos “foi garantida como habitualmente, em dose unitária”.

“A farmácia de ambulatório esteve encerrada, mas assegurou a dispensa de medicação urgente e inadiável a todos os doentes com indicação para o efeito”, explicou o instituto, acrescentando que estão a ser assegurados os serviços mínimos definidos no Acordo Coletivo de Trabalho, que são os mesmos para todos os hospitais do SNS.