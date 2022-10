Há tarefas da PSP que podem ser executadas por civis, diz PSD

O PSD pediu nesta quinta-feira ao Ministério da Administração Interna para fornecer a proposta de encerrar esquadras da PSP anunciada à Renascença pelo Diretor Nacional da PSP. O deputado Joaquim Pinto Moreira afirmou que é possível aliviar algumas tarefas burocráticas para permitir que os agentes da polícia estejam no terreno.

Para o deputado, “é necessário conhecer esse plano que o senhor Diretor Nacional da PSP terá enviado para o MAI – Ministério da Administração Interna.” Recusando “opinar sobre uma pretensão ou sobre um propósito sobre o qual desconhecemos em absoluto quais são as motivações e quais são as consequências”, Pinto Moreira acentuou que “o MAI deve, de uma forma absolutamente transparente, clara, facilitar esse plano que já terá em mãos, e fornecê-lo ao parlamento e às forças políticas que estão representadas para nos pronunciarmos sobre ele.”

Admitindo que “o plano poderá ter as suas virtualidades”, o deputado salientou que “terá também os seus problemas, que merecerão, da nossa parte, a devida ponderação.”

Questionado se o fecho de esquadras que estão próximas poderá facilitar um melhor desempenho dos agentes no exterior, Pinto Moreira considerou que há várias formas de a PSP desempenhar a sua missão. “A Polícia de Segurança Pública pode fazê-lo na esquadra, mas pode fazê-lo na via pública, no espaço público, nas residências, nos equipamentos, de uma forma apeada de uma forma motorizada.”

“O que é absolutamente essencial é perceber, de uma vez por todas, qual é o pensamento do MAI relativamente à estrutura funcional da própria polícia de segurança pública.”

Tarefas administrativas para os administrativos

Para o deputado, “há tarefas que a Polícia de Segurança Pública hoje faz que se fossem eventualmente realizadas por funcionários administrativos, ou seja, de natureza civil” poderia levar a que fossem “alocados mais agentes da Polícia de Segurança Pública para andarem no terreno a tratar, efetivamente, da segurança das pessoas e dos bens.”

Joaquim Pinto Moreira defende também a melhoria das condições dos agentes.