Guimarães. Prisão preventiva para casal e dois filhos por tentativa de homicídio

Um juiz de instrução criminal no Tribunal de Guimarães aplicou prisão preventiva a quatro membros de uma família suspeitos de agressões, com arma branca, a um vizinho, num bairro daquela cidade, disse fonte da Polícia Judiciária.

Segundo a fonte, os suspeitos são um casal e dois filhos e têm 42, 39, 21 e 16 anos.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), os factos tiveram dois “episódios”, o primeiro dos quais no final da tarde de 13 de setembro.

“Após um desentendimento entre o grupo em que se integravam os agora detidos e um residente no mesmo bairro, na entrada para o bloco onde este último reside, existiu confronto físico entre os diferentes indivíduos, do qual resultaram ferimentos graves, produzidos por arma branca, na vítima, que foi hospitalizada em estado considerado grave”, refere.

Acrescenta que alguns dos agressores também recorreram ao hospital, igualmente com ferimentos por arma branca, avaliados como de menor gravidade.

No segundo episódio, registado em 05 de outubro, no mesmo local, a vítima foi emboscada pelos suspeitos e novamente agredida, várias vezes, com arma branca, sendo hospitalizada em estado grave.

Os arguidos estão indiciados por homicídio qualificado, na forma tentada.