GNR. Perseguição no Guadiana termina com colisão de embarcações

Ao arranque da amanhã, uma perseguição no rio Guadiana, concelho de Alcoutim, terminou com a colisão entre duas embarcações. Há a registar provocando quatro feridos, um deles com gravidade.

O comandante dos bombeiros de Alcoutim confirmou à Renascença que o embate, cerca das 5h00, aconteceu durante uma operação de luta contra o narcotráfico. Estiveram envolvidas uma lancha rápida e uma embarcação da GNR.

“Numa perseguição houve ordem de paragem, que não foi obedecida, e houve o abalroamento entre as embarcações”, relata José Ribeiros, acrescentando que as vítimas são todas dos alegados suspeitos pelo crime de tráfico de droga.

O ferido grave foi transportadao para o Hospital de Faro.

Uma nota enviada à redação explica que o Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu mais de 90 fardos de haxixe e deteve quatro homens com idades entre os 20 e os 32 anos.

“Após partilha de informação com a Guardia Civil, foi detetada uma embarcação de alta velocidade (EAV), com 12 metros e três motores de alta potência, a subir o Rio Guadiana, carregada com produto estupefaciente”, refere.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados para o local do acidente 18 elementos e sete viaturas.

[notícia atualizada às 10h00]