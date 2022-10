​Diversidade e inclusão? Prioridade será apenas preencher as quotas nas empresas

Desde 2017, que, em Portugal, as empresas são obrigadas a cumprir a lei das quotas, que exige uma distribuição igual de mulheres e homens pelos cargos em empresas públicas e cotadas.

Segundo a presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a maioria das empresas “está a contratar mulheres, porque são obrigadas a cumprir a lei e não por terem interiorizado as mais valias que a diversidade traz ao negócio”.

Sandra Ribeiro participou, esta quinta-feira, no ciclo de conferências Mudar, na Culturgest, no painel que debateu a inclusão, diversidade e meritocracia, atualmente assume, também, o cargo de Diretora-Geral do Trabalho e das Relações Laborais e explica que a falta de representatividade no país se deve a um atraso, porque os preconceitos começaram a ser discutidos já numa fase tardia e muitos continuam por debater.

Também Margarida Couto, presidente da associação Grace, que atua nas áreas de responsabilidade social e sustentabilidade, sublinha que apesar de algumas empresas mostrarem interesse por questões de igualdade de género, não tem existido vontade em abrir o campo da diversidade para questões culturais. “Quando as empresas sabem que vem uma lei tentam antecipar-se, não querem ser identificadas como a que contrata só por que é obrigatório”, disse duvidando que algum dia será obrigatório preencher quotas por questões raciais ou de orientação sexual.

Para além da contratação de mulheres, em 2019, foi também publicada uma lei de quotas para a representatividade de pessoas com deficiência, um ponto que as empresas também têm tentado cumprir de acordo com Margarida Couto.

Portugal é um dos países mais atrasados na promoção da diversidade

Segundo o consultor da Deloitte, André Macedo, que trabalha com mercados internacionais, Portugal é dos países mais atrasados no que diz respeito à diversidade nas empresas e sem razão aparente, uma vez que “mercados como a Holanda e o Reino Unido são mais avançados em questões de diversidade tendo uma estrutura empresarial semelhante à portuguesa, com muitas pequenas e médias empresas”, demonstrou.

André Macedo considera que este atraso pode estar relacionado com os estereótipos que fazem as empresas desvalorizarem os trabalhadores por serem de determinada raça ou etnia. O consultor português lamenta ainda a falta de informação para conhecer a realidade, uma vez que ao contrário de países como os Estados Unidos, onde as fichas de candidatura perguntam a orientação sexual e a etnia, em Portugal esses pontos não podem ser abordados.

Sandra Ribeiro, da Direção-Geral do Trabalho, explica que isso se deve ao direito à privacidade e à proteção dos próprios funcionários de forma a garantir que não sofram de discriminação mesmo depois de contratados, por causa da orientação sexual ou crença.

Sandra Ribeiro defende que a melhor solução passaria por incluir essas perguntas, por exemplo nos Censos, onde os dados são tratados de forma anónima, de acordo com a diretora geral do trabalho esses tópicos poderão ser incluídos já nos próximos Censos.

Tudo uma questão de quotas

O humorista e guionista Carlos Pereira tem um entendimento próprio do porquê da mobilização de algumas empresas para a contratação de pessoas de cor, deficientes ou até mesmo de mulheres.

Para o humorista “as empresas só atuam quando há lucro, ou quando são obrigadas a fazer”, acreditando que as administrações nunca estão interessadas e preocupadas com a inclusão.

Durante a conferência, Carlos Pereira explicou que apesar de reconhecer que é contratado pelo talento, por vezes percebe que o facto de ser negro é também um dos pontos a que as empresas têm em atenção. “Quando chego e percebo que sou o único negro, levanto várias questões”, confessa.