Da Bielorrúsia para a Guarda em busca de liberdade. “Se voltar vou para o exército ou para a prisão”

Pavel Storchak, de 32 anos, nasceu na pequena aldeia de Lososin, na região de Brest, na Bielorrússia. Aos 16 entrou na Universidade Internacional do Ambiente de Sakharov, na cidade de Minsk.

“Nasci numa pequena aldeia na Bielorrússia. A minha mãe é bielorrussa e o meu pai é ucraniano. Somos uma família multicultural. Vivi o tempo todo na Bielorrússia, mas todos os verões, ia para a minha família na Ucrânia durante pelo menos dois meses”, conta à Renascença. Pavel, agora aluno da licenciatura em Comunicação Multimédia – apesar dos sete anos como docente do ensino superior – assegura que a maior parte dos bielorrussos não quer esta guerra: “Sempre vivemos em harmonia, íamos à Ucrânia para descansar, fazer compras e nunca tivemos problemas com a Ucrânia. Temos culturas e religião similares. Os bielorrussos pensam que a guerra nem sequer é possível, porque nunca tivemos problemas”. Na Bielorrússia, Pavel Storchak prosseguiu os estudos superiores e tornou-se professor universitário na área da ecologia humana, tendo lecionado na Belarusian State University e na Belarusian State University of Physical Culture até 2021. O clima de medo e perseguição após as eleições presidenciais de 2020, fizeram com que rumasse à Polónia com a justificação de continuar os estudos académicos, na AHE (The University of Humanities and Economics in Lodz). “A Bielorússia é um país bastante fechado. Infelizmente, ninguém se pode sentir seguro e não estou a falar de crime. Penso que esta é uma característica de um regime autoritário. A Bielorrússia tem o serviço militar obrigatório e ali estão a tentar destruir a pessoa como indivíduo. Sei o que é, pois estive no Exército.” Conta que após as eleições de 2020, que deram a vitória ao Presidente Alexander Lukashenko para um sexto mandato, a repressão começou na Bielorrússia, visando principalmente os pensadores e quadros superiores. Eu só tinha uma escolha - ir para a prisão pelas minhas convicções, ou fingir que não houve espancamentos e violações de manifestantes pacíficos em todas as cidades da Bielorrússia, fingir que a capital não esteve acordada durante duas semanas com explosões constantes, fingir que os resultados das eleições não foram manipulados Pavel encontrou o refúgio na continuação dos estudos. “Tinha de ter uma razão para sair do país e comecei a estudar na Polónia. Há muitos bielorrussos a ir para a Polónia. Inicialmente era bom, mas depois da guerra, começámos a ter problemas”, recorda. Depois de iniciado o conflito na Ucrânia, deixou de se sentir bem acolhido na Polónia, onde também trabalhou como voluntário nos campos de refugiados, em Olsztyn, apoiando crianças ucranianas.

“Depois da guerra, o comportamento da Polónia mudou, não posso ir a um café com o passaporte bielorrusso e quando eles percebem que falamos russo, podemos ter problemas. Estou muito grato à Polónia por acolher mais de 300 mil bielorussos, mas depois de 24 de fevereiro, a atitude das pessoas para com os bielorrussos mudou”, comenta. Recorda que na Polónia trabalhou com crianças ucranianas, mas nunca falava do seu passaporte, porque todos pensavam que eram a favor de Moscovo. “Que eramos más pessoas e as crianças começam a ouvir esse discurso dos pais. É um grande problema, mas têm de entender que Alexander Lukashenko não é toda a Bielorrússia, é apenas um ditador”, defende o professor, lembrando as suas origens. “O meu pai era ucraniano, por isso, metade da minha família está lá agora. E o que está a acontecer é duplamente assustador para mim. Afinal, mesmo quando acabar, com o meu passaporte, não poderei visitar a minha família na Ucrânia”, lamenta. Não é a Bielorrússia que decide sobre uma intervenção militar Pavel Storchak revela ter participado em manifestações contra o regime instalado, o que lhe trouxe problemas: “Não fiz nada de ilegal, mas durante os protestos fui voluntário da Cruz Vermelha e, por isso, que fui despedido. O meu chefe disse que era 'politicamente pouco fiável'.” Recentemente, o Presidente da Bielorrússia disse que todos os que foram para o estrangeiro são inimigos do país e deveriam ser privados da sua cidadania. “Portanto, se eu voltar agora, tenho dois caminhos - ir para o exército ou ir para a prisão”, desabafa, lembrando estar em curso uma guerra e que anunciado um campo de treino militar na Bielorrússia. Nestas declarações não esconde o medo. “A minha situação é muito precária neste momento. Compreendo que posso ser enviado para a Bielorrússia a qualquer momento.” O Presidente Aleksandr Lukashenko garantiu que o seu país não se juntará à Rússia na guerra na Ucrânia, mas Pavel duvida dessas palavras. “Todos deveriam compreender que, infelizmente, Lukashenko não resolve tais questões. O exército russo está no território da Bielorrússia, onde o povo é contra a guerra. Mas a economia bielorrussa está totalmente dependente da Rússia,e há uma pressão muito forte”, argumenta. “Se o presidente se envolverá ou não nesta guerra. Ele não decide isso. No nosso território está o exército russo, e então ele não poderá fazer nada, somos como uma parte da Rússia.” O sonho de um visto português Quando reconheceu que não estava seguro na Bielorrússia, decidiu deixar o país, há cerca de um ano. “Esta sexta-feira fez um ano desde que deixei a Bielorrússia. Deixei a Bielorrússia não imediatamente após as eleições, infelizmente, nessa altura, o meu pai ficou muito doente e morreu, não podia deixar a minha mãe. Por isso, fiquei na Bielorrússia durante mais um ano. Mas quando o meu melhor amigo foi raptado no meio da cidade por pessoas desconhecidas (um sinal vermelho acendeu num semáforo, e um miniautocarro encostou e alguém o agarrou), a minha mãe disse que eu tinha de partir. Encontrei o meu amigo apenas três dias mais tarde, na prisão”, diz comovido, sublinhando que “o amigo esteve numa cela, com 10 pessoas, onde só cabiam 4. Ele esteve duas semanas preso, porque as prisões estão sobrelotadas”, justifica.

“Mas não foi fácil”, admite Pavel Storchak. “Enquanto todos os países fecharam as suas fronteiras devido à pandemia, a Bielorrússia fechou as suas fronteiras para não deixar sair do país. Eu precisava de uma razão para deixar o país. Havia um programa para os bielorrussos na Polónia, inscrevi-me e eles aceitaram-me para estudo, gratuito. Depois de ter estudado na Polónia durante um ano, candidatei-me ao programa de intercâmbio internacional Erasmus+. E decidi imediatamente que queria ir especificamente para Portugal. Tinha estado anteriormente em Portugal como voluntário em Lisboa e apaixonei-me pelo país”, explica sobre o percurso até chegar a solo lusitano, onde se encontra atualmente e desde há um mês, mas sem garantias de permanência. “Preciso do visto português, e preciso de papéis da polícia bielorrussa, mas não posso ter esses documentos, porque tenho de lá voltar. Não sei o que vou fazer no futuro, mas quero ficar em Portugal, não quero voltar para a Polónia, onde também começámos a ter problemas, aqui é pacifico, calmo. Eu imagino ter uma vida feliz aqui e tudo a correr bem, e fazer algo útil por Portugal, eu tenho educação, trabalhei sempre na universidade, trabalhei como voluntário”, realça o professor universitário bielorrusso. Na Bielorrússia não se deve cantar em bielorrusso Pavel Storchak mostra os vídeos de protestos em que participou em 2020, após as eleições que deram a vitória ao Presidente Alexander Lukashenko para um sexto mandato. Só pode mostrar os vídeos no Youtube. No telemóvel teve de eliminar tudo. “Eles podem tirar o teu telefone e eu apaguei tudo o que tinha no meu telemóvel, redes sociais, chats, é muito perigoso”, descreve.