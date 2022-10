​Alterações climáticas. Especialistas defendem nova forma de cálculo do PIB e energia mais eficiente

Desde sempre que a economia está dependente do uso de energia. De acordo com o professore e investigador na área de energia e ambiente do Instituto Superior Técnico, Tiago Domingo, “em 150 anos o recurso a energia para produzir valor económico foi sempre o mesmo”. Por isso e tendo em conta a importância dada ao crescimento económico, Tiago Domingos defende que mais que a descarbonização é necessário pensar na transformação da energia para que esta seja mais eficiente de forma a não colocar em causa a economia.



Durante o ciclo de conferências Mudar, na Culturgest, o investigador do Instituto Superior Técnico defende ainda que o que se entende por PIB deve ser reestruturado.

A crise atual no sector energético pode servir como exemplo para a forte dependência da economia em relação à energia. No mesmo debate sobre os desafios energéticos e económicos, o economista britânico e investigador da Universidade de Leeds, David O’Neill, recordou que o resultado do corte que está a ser feito no consumo energético está a resultar em recessão.

Para o investigador britânico a solução passa por se fazer uma gestão da economia sem que o objetivo seja o crescimento, mas sim as necessidades humanas.

Daniel O’Neill considera que em breve o crescimento vai ficar estagnado porque as novas economias e invenções como o Facebook e os telemóveis não são tão transformadoras para a economia como a produção de eletricidade ou automóvel e por isso defende que o objetivo deve ser trabalhar para conseguir uma sociedade com índices mais elevados de bem-estar, sem recorrer a demasiados recursos energéticos.