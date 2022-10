Acidentes rodoviários são maior causa de morte de crianças

Os afogamentos continuam a ser a segunda causa de morte acidental, quando consideramos todas as crianças, embora nas mais novas estes sejam ultrapassados pela asfixia.

Por idades, os traumatismos e lesões não intencionais (acidentes) são uma das principais causas de morte das crianças e jovens em Portugal a partir do primeiro ano de vida, sendo a segunda entre os 5 e os 14 anos de idade e a primeira a partir dos 15 anos.

Segundo o documento, entre 1992 e 2020 (último ano de referência), morreram 6.500 crianças e jovens na sequência de um traumatismo e lesão não intencional ou acidente. Por género, 74% ocorreram com rapazes.

Os acidentes rodoviários são a maior causa de morte de crianças em Portugal, representando 12% dos óbitos de crianças e jovens. A conclusão vem no relatório elaborado pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), publicado nesta quinta-feira, dia em que a associação completa 30 anos de existência.

Na verdade, os números indicam que, no primeiro ano de vida, a primeira causa de morte é a asfixia. Já do primeiro ano aos quatro anos de idade, os afogamentos, a asfixia e os acidentes como peões são as primeiras causas de morte.

150 mil internamentos na sequência de acidente

Segundo o relatório da APSI, a “somar” a estas mortes, quase 150 mil crianças e jovens foram internados na sequência de um acidente, desde 2000 até 2021.

Em média, na última década, registaram-se 3393 internamentos por ano.

O relatório refere que a maior causa dos internamentos são as quedas (70%) e isso acontece em todas as idades. Dos zero aos quatro anos, a segunda maior causa são os corpos/objetos estranhos. Dos cinco aos 18 anos, a segunda maior causa são os acidentes de transporte. A maior parte dos internados são rapazes (66%). Já nas intoxicações, a partir dos 10 anos, a maior parte são raparigas.



Há ainda a considerar aproximadamente 200 mil chamadas de emergência reencaminhadas para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM devido a acidentes, entre 2013 e 2021.

Por ano morreram 66 crianças em acidentes

De acordo com dados disponibilizados pelo INE citados no relatório, na última década (2012-2020) morreram, em média, em Portugal, 66 crianças por ano, por acidente, desde o nascimento até aos 19 anos.