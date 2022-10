Voos noturnos em Lisboa mais do que duplicaram na última semana

Segundo a associação ambientalista ZERO, foram registados um total de 244 voos noturnos entre 18 e 23 de outubro , mais de duas vezes acima do limite de 91 voos noturnos por semana, definido pelo Governo.

Os voos noturnos em Lisboa mais do que duplicaram durante a primeira semana em que entrou em vigor a portaria que permite movimentos aéreos no aeroporto Humberto Delgado entre as 0h00 e as 6h00.

Em média, 35 aviões sobrevoaram a cidade de Lisboa todas as noites, no período entre a meia-noite e as seis horas da madrugada, o que significa seis aviões por hora e um a cada dez minutos, “produzindo altíssimos e intoleráveis níveis de ruído para o descanso dos cidadãos”, acrescenta a ZERO.

A associação ambientalista detetou ainda que, entre as 2h00 e as 5h00, em que não seria permitido acomodar eventuais atrasos, realizaram-se pelo menos 25 operações de aterragem ou descolagem no aeroporto Humberto Delgado.

O regime de exceção foi autorizado pelo Governo e estará em vigor até 28 de novembro, de maneira a permitir a atualização do sistema de controlo do tráfego aéreo.