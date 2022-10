Renascença vence prémio Obciber de "Narrativa Sonora Digital"

A Renascença venceu o prémio para a categoria "Narrativa Sonora Digital" na atribuição do Observatório do Ciberjornalismo (Obciber) pelo trabalho "Avenida da Liberdade" da jornalista Maria João Costa e com a sonorização de André Peralta

Na mesma categoria, a Renascença venceu a distinção do público com o trabalho “Diário de um resgate de 173 refugiados ucranianos”, da jornalista Ana Catarina André.



A Renascença estava ainda nomeada para a categoria Excelência Geral em Ciberjornalismo, em que venceu o jornal "Público", e na categoria de Reportagem Multimédia, em que venceu o "Observador".

No entanto, nas distinções do público, a Renascença venceu na categoria de "Excelência Geral em Ciberjornalismo". Na categoria de Reportagem Multimédia, o público também atribuiu a distinção à reportagem da Renascença "Pegada Digital", da jornalista Inês Rocha.

Os vencedores da 15.ª edição estão a ser conhecidos esta quarta-feira, em cerimónia realizada na Faculdades de Letras da Universidade do Porto.

[Em atualização]