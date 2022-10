Massa de ar quente africana passa pelo Alentejo

A Agência Estatal de Meteorologia espanhola (AEMET) prevê ainda a chegada de poeiras do deserto do Saara à Península Ibérica e ao Mediterrâneo, segundo uma publicação na sua página da rede social Twitter.

Uma massa de ar quente do Norte de África vai passar pela Península Ibérica e fazer subir as temperaturas - os espanhóis chamam-lhe “calima”. Em território português, o Alentejo é a zona mais atingida.

Esta quarta-feira, o Arquipélago da Madeira vai estar sob aviso laranja entre as 15h00 e as 18h00, passando depois a amarelo até às 00h00 de quinta-feira, devido à previsão de chuva forte, acompanhada de trovoada.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto entre as 12h00 e as 21h00 de hoje, e para Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Évora e Setúbal até às 9h00 de hoje.

Para o resto do país, as previsões continuam a apontar para chuva, pelo, menos até ao fim de semana.