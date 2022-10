Iluminação de Natal no Porto ativa durante cinco horas na maior parte dos dias

A iluminação de Natal no Porto vai estar ativa durante cerca de cinco horas na maioria dos dias da quadra, revelou hoje a Associação dos Comerciantes do Porto, que pretende reduzir em 30% o consumo energético este ano.

À agência Lusa, a Associação dos Comerciantes do Porto adiantou que, apesar de consciente da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial na cidade, vai adotar medidas preventivas para fazer face à atual situação de crise energética.

"Percebemos que é necessário um empenho coletivo para que seja possível atingir uma redução do consumo energético em cerca de 30%, face aos anos anteriores", salienta, dizendo que as medidas a adotar nesta quadra foram articuladas com a Câmara Municipal do Porto.

No Porto, a iluminação de Natal vai estar ativa entre a véspera do dia 1 de dezembro e até ao dia a seguir ao de Reis, que se comemora a 6 de janeiro.

Durante esse período, a iluminação vai funcionar de domingo a quinta-feira entre as 18h00 e as 23h00. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, o funcionamento prolongar-se-á até às 24h00.

Este ano, a iluminação de Natal vai também ser de tecnologia LED de baixo consumo.