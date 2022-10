Chuva coloca Madeira sob aviso laranja

A ilha da Madeira está sob aviso laranja e nove distritos do continente a amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vigora entre as 15h00 e as 18h00 desta quarta-feira, passando depois a amarelo até às 00h00 de quinta-feira devido a previsão de chuva forte e acompanhada de trovoada.

Ainda no arquipélago da Madeira, o Porto Santo vai estar também sob aviso amarelo devido à chuva entre as 12h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da chuva para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto entre as 12h00 e as 21h00 de hoje e para Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Évora e Setúbal até às 9h00.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.