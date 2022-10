Sintra cria programa alimentar para responder a necessidades crescentes

A Câmara de Sintra vai criar um programa alimentar para responder ao "aumento gradual e constante das necessidades de apoio" aos munícipes, no âmbito de ajudas "imediatas" que totalizam 10 milhões de euros, anunciou esta terça-feira o presidente da autarquia.

Citado numa nota da liderança camarária, Basílio Horta, explicou que o programa Zero Carências Alimentares será coordenado pelos serviços sociais do município, no distrito de Lisboa, e "organizado por via dos refeitórios escolares e das juntas de freguesia, devido à proximidade das populações".

Este trabalho será feito "aproveitando a experiência e o conhecimento operacional" da resposta à crise pandémica de covid-19.

"[A câmara e as juntas] têm sido confrontadas nos últimos meses com um aumento gradual e constante das necessidades de apoio e distribuição de alimentos num concelho com mais de 400 mil pessoas", afirmou Basílio Horta, admitindo que este cenário se intensifique nos próximos meses, perante o previsível aumento da inflação e o consequente agravamento das situações de emergência social.