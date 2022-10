Porto. Mais de metade dos estudantes não tem contrato de arrendamento

Mais de metade dos estudantes da Universidade do Porto admite não ter contrato de arrendamento e não ter recibos da renda paga todos os meses.

Segundo um inquérito a 1.325 estudantes da instituição, “52% dos estudantes deslocados estão no mercado de arrendamento paralelo, sem contrato nem recibos de renda”.

Em reação, a presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Ana Gabriela Cabilhas, mostra-se “especialmente preocupada” com a situação, dado que estes não podem “comprovar a despesa para concorrer ao complemento de alojamento para bolseiros ou ao novo apoio anunciado pelo Ministério, dirigido a estudantes que sendo de famílias de baixos rendimentos, não são bolseiros”.

O inquérito indica também que 17% dos estudantes ainda não conseguiu encontrar alojamento, mais de um mês depois do início das aulas, e que um em cada quatro concorreu a alojamento em residências dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto ou do Instituto Politécnico do Porto, mas 60% acabou sem vaga.