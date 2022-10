Operação Exotic Fruit III. Nove detidos em Lisboa e Porto

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de nove pessoas de nacionalidade portuguesa, no decurso da Operação Exotic Fruit III, no âmbito do combate ao tráfico internacional de estupefacientes.

“Foram realizadas 21 buscas domiciliárias e não domiciliárias na região da grande Lisboa e na área metropolitana do Porto e foram detidos oito homens e uma mulher, com idades entre 25 e 66 anos, todos portugueses”, pormenoriza a PJ, em comunicado enviado à Renascença.

Através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com o apoio de várias outras unidades, a operação desencadeada, esta terça-feira, surge na sequência das anteriores operações, Exotic Fruit I e II, e “visa o desmantelamento de um grupo organizado que se dedicava ao tráfico de estupefacientes”.

De acordo com a PJ, no decurso das operações, lideradas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foram “apreendidas viaturas de alta gama, dinheiro, uma arma de fogo e elementos documentais indiciários de atividade ilícita em investigação”.

Os detidos vão agora ser presentes às autoridades judiciárias competentes.