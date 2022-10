Operação Dupla face. Falso casal de oficiais da GNR detido em Leiria

Um homem e uma mulher suspeitos de se fazerem passar por oficiais da Guarda Nacional Republicana (GNR) foram detidos na segunda-feira, no concelho de Leiria.

"Foram intercetados, pelas 14h30, em flagrante delito, quando, numa situação de cariz particular, fizeram uso de carteiras profissionais iguais às que são usadas pela GNR, identificando-se como oficiais desta força de segurança, numa situação relativa a um contrato de habitação", disse à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo este responsável da PSP, a mulher, de 38 anos, e o homem, de 34, companheiros, residem no concelho de Alcobaça, não têm atividade profissional conhecida e estão "referenciados pela prática de crimes de burla, falsificação de documento, usurpação de funções e abuso de designação, sinal ou uniforme".

Sem quantificar o número de crimes de que o casal português é suspeito no âmbito desta operação designada de "Dupla face", a fonte da PSP declarou que há conhecimento de crimes praticados no distrito de Leiria, "mas admite-se outros fora do distrito", esclarecendo "não existir, ainda, um perfil das vítimas destes crimes".

"Os dois têm antecedentes policiais e criminais", adiantou, referindo terem sido feitas buscas, uma à viatura e outra ao domicílio dos suspeitos.

De acordo com a PSP, os arguidos "tinham imenso equipamento", incluindo "fardamento do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], dos bombeiros, da Proteção Civil e da GNR", além de "coldres, algemas, bastões policiais, rádios, luvas e luz sinalizadora de viaturas em marcha de emergência".

"Parte do equipamento foi adquirido em casas de fardamento e equipamento técnico para as forças de segurança e de Proteção Civil", explicou, acrescentando que outros artigos "eram fabricados pelos suspeitos, como a identificação falsa".

Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e libertados, devendo comparecer no Tribunal Judicial de Leiria.

A PSP recomendou aos cidadãos que "não deixem de respeitar ordens ou indicações emitidas pelas forças de segurança, quer caracterizadas quer descaracterizadas, desde que façam prova legítima dessa qualidade, mas, em caso de dúvidas relativamente à ação ou à legitimidade das pessoas, contactam de imediato os serviços oficiais destas entidades".