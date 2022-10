Metro de Lisboa. Estação Alto dos Moinhos encerra às 21h00 devido ao Benfica-Juventus

A estação Alto dos Moinhos do Metropolitano de Lisboa encerra hoje às 21h00 devido à realização do jogo de futebol Benfica-Juventus para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, reabrindo às 06h30 de quarta-feira, informou a empresa.

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa estão hoje em greve e apenas estão a ser cumpridos os serviços mínimos de 25% da circulação.

Em comunicado divulgado ao início da tarde, o Metropolitano de Lisboa refere que o encerramento da estação Alto dos Moinhos "visa garantir um maior controlo dos adeptos na rede" e "a consequente melhoria da qualidade do serviço a prestar, considerando as limitações e os constrangimentos dos serviços que se encontram hoje a funcionar a 25% (serviços mínimos) de acordo com o decretado pelo Tribunal Arbitral".

As restantes estações das quatro linhas do metro estão "a funcionar em pleno", indica ainda a empresa na nota, agradecendo a compreensão dos utentes para "os inconvenientes que decorrem do funcionamento com limitações devido à greve".

Em declarações à agência Lusa esta manhã, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), disse estarem a registar-se tempos de espera de 15 a 20 minutos devido à greve de 24 horas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, que reivindicam melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

No "site" do Metropolitano de Lisboa, a empresa indica que, devido à greve, prevê-se que o intervalo entre comboios "seja superior a 20 minutos, durante todo o dia".

Ainda segundo a transportadora, a normalização do serviço é esperada a partir das 06:30 de quarta-feira (hora de abertura habitual).

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.