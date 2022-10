Mais de 30% dos técnicos de emergência pré-hospitalar abandonam profissão

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) alertou esta terça-feira para um abandono da profissão “muito acima dos 30%” e pediu aos deputados para corrigirem a falta de atratividade da carreira no Orçamento do Estado para 2023.

A profissão “passa por elevadas dificuldades, muito causadas pela elevada taxa de abandono, muito acima dos 30%. Já era assim antes da pandemia, agravou-se e com tendência para piorar”, adiantou o presidente do sindicato na Assembleia da República, onde foi ouvido da Comissão de Saúde a pedido do PSD.

Segundo Rui Lázaro, esta situação faz com que ambulâncias fiquem “paradas por falta de técnicos” e que, nas centrais de emergência do INEM, “já se comecem a sentir dificuldades ao nível da operacionalização dos postos de trabalho”.

O dirigente sindical disse que os deputados têm a “responsabilidade, com as propostas e com as leis que fazem na Assembleia da República, de tentar, ainda a tempo do Orçamento do Estado, corrigir estas dificuldades”.

De acordo com o presidente do STEPH, é urgente tornar um “pouco mais atrativa" a carreira de técnico de emergência pré-hospitalar para que a “elevada taxa de abandono possa diminuir e para que os concursos que têm sido abertos e que têm ficado praticamente vazios possam ser preenchidos”.

“Técnicos altamente qualificados, que trabalham de dia e de noite, 365 dias por ano, à chuva e ao vento, com a responsabilidade de, nas nossas ações, estar a vida e a morte dos portugueses, que fazem exames complementares de diagnóstico nas ocorrências e preparam e administram medicação, a ganhar o que é hoje o salário mínimo nacional, convenhamos que é no mínimo desadequado”, alertou.