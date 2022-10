Lisboa prevê aumentar vagas para acolher sem-abrigo até 2023

O vice-presidente da Câmara de Lisboa disse esta terça-feira que a capacidade de acolhimento a pessoas em situação de sem-abrigo aumentou de 760 em 2020 para 977 este ano e a previsão é ter 1.146 em 2023.

“Relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo, estamos numa rota de crescimento da capacidade da câmara de resposta”, afirmou Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), indicando que existiam 760 vagas de alojamentos no final de 2020, número que aumentou para 977 este ano e que se prevê que chegue a 1.146 em 2023.

Na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, várias forças políticas colocaram perguntas, como o deputado do BE Vasco Barata, que questionou sobre a “vaga de despejos” na cidade e alertou que, “com a direita no poder, e pela primeira vez desde há décadas, há menores sem-abrigo em Lisboa”.

“O BE tem esta capacidade extraordinária que, a cada momento, comove-se mais do que todos os outros com qualquer oportunidade de sofrimento”, criticou o vice-presidente da câmara, lembrando que o Bloco, que agora “reclama resultados, reivindica futuro, exige respostas”, esteve na governação da cidade no anterior executivo, num acordo com o PS.

Filipe Anacoreta Correia adiantou ainda que o executivo vai avançar com a reabilitação do Centro de Acolhimento do Beato para pessoas em situação de sem-abrigo, obra que estava perspetivada há mais de 20 anos, explicando que a liderança PSD/CDS-PP apresentou um projeto no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que foi aprovado e que prevê 78 vagas para alojamento e 68 para transição e inserção, com quartos duplos e apartamentos T1 e T2.

“Relativamente a respostas concretas para pessoas em situação de sem-abrigo, de 977 respostas em 2022 passaremos para 1.146 em 2023”, declarou.