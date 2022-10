Despiste de trator provoca um morto em Gondomar

Um homem com cerca de 50 anos morreu hoje na sequência de um despiste de um trator agrícola na localidade de Medas, concelho de Gondomar, disse à Lusa fonte do GNR do Porto.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu às 15h45, na rua Vale dos Amores, freguesia de Medas (Gondomar), onde esteve a GNR local.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Melres (Gondomar), que foram mobilizados para o local, estiveram também presentes uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Porto.

"O cadáver irá ser transportado para o Instituo de Medicina Legal (IML) do Porto", adiantou fonte da GNR.