Vila do Conde. ASAE encerra restaurante com alimentos estragados e praga de baratas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou um restaurante em Vila do Conde, depois de observar pragas de baratas e a venda de alimentos estragados.

Em comunicado, a ASAE dá conta de que o espaço não reunia “as condições mínimas de higiene e técnico-funcionais para manipulação e comercialização de géneros alimentícios, colocando dessa forma, em perigo a saúde pública”.

Na operação de fiscalização foram apreendidos 151 kg de alimentos, no valor de 45 euros, que foram considerados “deteriorados ou com modificações de natureza e qualidade, resultantes do frio e da má conservação” após perícia de um médico veterinário.

A ASAE instaurou ainda um processo-crime por comercialização de géneros alimentícios “anormais avariados” e determinou a suspensão do restaurante, “por não reunir as condições mínimas de higiene”, nas zonas de confeção de alimentos, acrescentando que foi verificada a existência de uma “praga de insetos (baratas) que são potenciais portadoras de salmonelas causadoras de doenças como a disenteria, gastroenterite e febre tifoide”.

O restaurante, situado num complexo industrial, vendia refeições através de “take-away” em plataformas digitais e realizava serviço de refeições à mesa.