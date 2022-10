Velório de Adriano Moreira realiza-se esta segunda-feira no Mosteiro dos Jerónimos

O velório de Adriano Moreira decorrerá, esta segunda-feira, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a partir das 20h00.

No mesmo local será realizada a missa, no dia seguinte, às 12h00, seguida do funeral reservado à família.



Adriano Moreira morreu na manhã deste domingo, aos 100 anos, confirmou o CDS-PP, partido de que foi presidente. O ministro de Salazar durante o Estado Novo foi o político mais longevo da história da Democracia portuguesa e uma das figuras mais prestigiadas das últimas décadas.

Ex-membro do Conselho de Estado indicado pelo CDS-PP, Adriano Moreira teve um percurso académico e político dividido entre dois regimes: foi ministro do Ultramar no Estado Novo, de 1961 a 1963, e presidente do Centro Democrático e Social (CDS) em democracia, de 1986 a 1988. Foi deputado entre 1980 e 1995.

Com 100 anos completados 6 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.