Quatro milhões para tecnologia inovadora que garanta a qualidade da água para consumo

Chama-se "H2OforAll". É um projeto internacional, liderado pela Universidade de Coimbra (UC), que visa desenvolver um conjunto de tecnologias inovadoras que atuem a nível da prevenção, monitorização e descontaminação da água de consumo.

O objetivo é garantir a máxima qualidade da água que bebemos, bem como normas orientadoras de apoio aos decisores políticos, quer em termos de legislação, quer ao nível de comportamentos a adotar pela população.

O projeto que arranca no dia 1 de novembro e tem a duração de três anos, é liderado por Rui Martins, do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), e conta com quatro milhões de euros atribuídos pela União Europeia (UE) no âmbito do programa "Horizon Europe".

Além de Portugal, envolve investigadores e empresas da Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Israel, Países Baixos, Polónia, Reino Unido e Suécia.

Urgente garantir no presente e no futuro, a segurança máxima da água de consumo

De acordo com a Universidade de Coimbra, compete às várias equipas do projeto o desenvolvimento de tecnologias vanguardistas de monitorização da qualidade da água de consumo doméstico, de proteção das fontes de água potável e de redução da quantidade de produtos de desinfeção nestas águas.

“Tendo em conta os fenómenos severos provocados pelas alterações climáticas, como a seca extrema, e a contaminação provocada pela ação humana, a deterioração das fontes onde é captada a água que posteriormente vai chegar às nossas torneiras tende a agravar, o que exige maiores quantidades de desinfetantes para garantir a qualidade da água de consumo”, alerta a academia.

Uma realidade que - segundo o investigador Rui Martins - torna urgente o desenvolvimento de novos métodos e tecnologias que garantam, no presente e no futuro, a segurança máxima da água de consumo.

“Ao ser necessário utilizar cada vez mais cloro na desinfeção de água potável, essencial para impedir doenças, uma das consequências é a geração dos chamados subprodutos de desinfeção (DBPs, na sigla inglesa), produtos químicos produzidos em resultado da reação entre os desinfetantes e os compostos orgânicos presentes na água de origem”, observa.