Morreu Carlos Melancia, antigo governador de Macau

"Todos iremos sentir uma enorme saudade do constante carinho com que nos tratava, e pela forma calorosa como nos incentivava, demonstrando pessoalmente como devemos ser determinados e resilientes para participar no seu sonho sobre a Ammaia, uma visão cada vez mais real e que a ele devemos", refere a instituição nas redes sociais.

A notícia foi avançada pela fundação Ammaia, que conserva as ruínas de uma antiga cidade romana no Parque Natural da Serra de São Mamede, da qual Carlos Melancia era presidente.

O antigo ministro, secretário de Estado e deputado nasceu em Alpiarça, a 21 de agosto de 1927, e estudou em Santarém. Licenciado em Engenharia Mecânica e Eletrotécnica em Lisboa, trabalhou na Sociedades Reunidas de Fabricações Metálicas (SOREFLAME) até 1976, ano em que começou a dedicar-se ativamente à vida política.

Na asa de Mário Soares, tornou-se em julho desse ano no secretário de Estado da Indústria Pesada e da Coordenação Económica do primeiro Governo Constitucional. Na formação do segundo Governo voltou a ser chamado, desta vez para ministro da Tecnologia, cargo que desempenhou entre janeiro e julho de 1978.

Quando Mário Soares voltou a primeiro-ministro, em 1983, voltou a confiar em Carlos Melancia, tornando-o ministro do Mar, até 1985, e depois do Equipamento Social, onde acabou por só estar cinco meses.

Após as legislativas de 1985, Carlos Melancia foi eleito deputado pelo círculo de Leiria nas listas do PS, deixando o Parlamento dois anos depois, após ter sido escolhido por Mário Soares para suceder a Pinto Machado no cargo de governador de Macau, em 1987. Demitiu-se do cargo em consequência o conhecido "caso do fax", pelo qual foi acusado de corrupção passiva e mais tarde ilibado, em 2002.

Recebia, desde julho de 1998, mais de nove mil euros por mês a título de subvenção vitalícia, a mais elevada pensão atribuída a antigos titulares de cargos políticos.

O caso do fax

A investigação teve início em fevereiro de 1990, quando o semanário "Independente" publicou um telefax, em que uma empresa alemã, a Weidleplan que se candidatava à construção do novo aeroporto de Macau, enviou a Carlos Melancia a devolução de 50 mil contos, que teriam sido entregues ao então governador em janeiro do ano anterior, em troca de eventuais facilidades no concurso de construção do futuro aeroporto.

A divulgação acontece numa altura em que Mário Soares se encontra em pré-campanha para a reeleição e foi tema nas presidenciais de 1991, com o candidato do CDS-PP, Basílio Horta, a acusar também o então Presidente da República de estar envolvido no escândalo, chamando-o de “o padrinho”.

Carlos Melancia foi obrigado a demitir-se, após uma reunião em Belém com o chefe de Estado, e manteve-se em silêncio durante anos,

até ter acusado Mário Soares de “traição” numa entrevista recente, para a biografia “Jorge Coelho, O Todo-Poderoso”.

Acabaria ilibado em 2002 pelo Tribunal Constitucional, após uma primeira decisão judicial estranha, em que foram condenados os corruptores mas não foram descobertos os corrompidos.