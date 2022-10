Macedo de Cavaleiros volta a realizar a Feira da Caça e do Turismo

Após três anos de interregno, provocado pela pandemia, a Feira da Caça e do Turismo está de volta a Macedo de Cavaleiros.

O concelho transmontano volta, assim, a assumir o papel de Capital da Caça, entre os dias 26 e 29 de janeiro de 2023, com a promoção daquela que é uma das feiras de referência no país, no setor cinegético.

Segundo o presidente da autarquia macedense, Benjamim Rodrigues, “os caçadores e os amantes do setor cinegético aguardavam com muita expectativa a realização da XXV Feira da Caça e Turismo e a XXVII Festa dos Caçadores do Norte, aquele é que é um dos mais antigos certames do setor e uma referência nacional”.

O evento, que decorre no Parque Municipal de Exposições, é organizado pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros em parceria com a Federação das Associações de Caçadores da 1ª Região Cinegética, e tem como principal objetivo “divulgar o património cinegético, natural e paisagístico, bem como todas as associações do concelho cuja atividade se ligue a esta temática, contribuindo para reverter a sazonalidade no turismo e cativar pessoas para o nosso concelho, que possam favorecer a economia, restauração e hotelaria local”.

De acordo com Rui Vilarinho, vice-presidente da autarquia e o vereador com o pelouro da Agricultura, Floresta, Caça e Fauna, o setor da caça “por tudo aquilo que impacta, desde a caça em si ao alojamento, ao comércio local e à restauração, movimento seguramente mais de um milhão de euros”.

“Somos por natureza um destino do turismo cinegético, que recebe caçadores de todas as regiões do país, com uma federação de caçadores aqui estabelecida e que, por tudo isto, reúne condições para ser efetivamente a capital da caça Maior”, acrescenta.

Ao longo dos quatro dias, além da vertente comercial, a feira vai contar com a realização de várias montarias, demonstrações de falcoaria e seminários dedicados à temática cinegética.