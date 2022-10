​Creche gratuita abrange 37 mil crianças no setor social

A gratuitidade das creches, implementada em setembro, já abrange 37 mil crianças do setor social, revelou esta terça-feira, no Parlamento, a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



Em janeiro, será alargado também ao setor privado, quando for necessário, referiu a ministra.

“No próximo ano, previsivelmente, teremos 70 mil crianças abrangidas, em 2024 serão 100 mil crianças”, disse Ana Mendes Godinho, na audição conjunta das Comissões de Orçamento e Finanças e Trabalho.

A ministra revelou ainda que os trabalhadores estrangeiros com declarações à Segurança Social aumentaram de 110 mil em 2015 para 530 mil, ou seja, 12% do total.

A taxa de emprego está a subir acima da média europeia e a de desemprego de 6% está ao mesmo nível da média europeia e é mais baixa do que na Zona Euro, indicou Ana Mendes Godinho. A taxa de desemprego jovem (16,7%) é a mais baixa dos últimos 20 anos.