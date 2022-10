Proteção Civil regista quase 500 ocorrências devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou, entre as 00h00 sábado e as 8h00 deste domingo, 494 ocorrências, em todo o território nacional, relacionadas com o mau tempo, a maioria das quais inundações.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que foram registadas 494 ocorrências naquele período em Portugal continental, sendo Lisboa o distrito mais afetado, onde se registaram "24% [das ocorrências], 10% em Coimbra e 9% no Porto".

Nas operações estiveram envolvidos 1.578 operacionais, de acordo com a mesma fonte.

No acumulado das ocorrências desde o alerta amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o mau tempo, a Proteção Civil refere que "38% dizem respeito a inundações, 30% a quedas de árvores e 18% a limpezas de via".

Já os Sapadores Bombeiros de Lisboa, responsáveis pelo socorro na cidade, referiram à Lusa que a noite deste domingo tinha decorrido "sem sobressaltos", com algumas ocorrências "sem gravidade".