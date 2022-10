Presidente do Conselho de Opinião da RTP morre aos 75 anos

O presidente do Conselho de Opinião da RTP, Manuel Coelho da Silva, faleceu hoje de madrugada, aos 75 anos, disse fonte do órgão à Lusa.

Manuel Coelho da Silva tinha sido reeleito presidente do órgão em 12 de março do ano passado, depois de ter deixado o cargo para concorrer à presidência do Conselho de Administração da RTP.

Advogado, presidia ao Conselho de Opinião da RTP desde 2004, sendo que entre 2002 e 2004 foi presidente eleito do Conselho de Opinião da RDP, e era administrador da Fundação Jorge Álvares desde 2016.

Nascido em Soure, em 22 de janeiro de 1947, era casado e tinha duas filhas.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra, tinha como formação complementar o curso de Comunicação Social, organizado pela Universidade dos Açores.

Entre os vários cargos que desempenhou ao longo da carreira está o de administrador da Tobis Portuguesa, entre 2003 e 2006, o de secretário-geral eleito da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), desde a sua fundação, em 1986, até 2002, e do administrador da BCP - Bento Pedroso Construções, empresa portuguesa do grupo brasileiro Odebrecht (1995-2000).

Entre 1990 e 1995 foi presidente do Instituto Nacional de Formação Turística (INFT), depois de ser sido secretário do Conselho Consultivo para o Sistema Nacional de Consultadoria Tecnológica (1986-1990).

Foi ainda chefe de gabinete do secretário de Estado da Ciência e Tecnologia (1987/1988), secretário do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) (1986/1987) e diretor dos Serviços de Edução e Cultura do Território de Macau (1983/1986).

Dirigiu ainda os serviços sociais da Universidade dos Açores, no início dos anos 80, e foi diretor do Emissor Regional da Guiné entre 1973 e 1974.

Em termos académicos, Manuel Coelho da Silva foi professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar (1999-2008), presidente da comissão instaladora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estorial (ESHTE), de que foi fundador, (1982-1985).

Defensor do serviço público de media, Manuel Coelho da Silva deixa publicado "A Experiência dos Conselhos de Opinião - a corregulação no serviço público de rádio e televisão".

Emtre outros trabalhos publicados constam ainda "O Turismo Português dos Anos 50 -- Turismo e Identidade", "Sun Yet Sen - Primeiro Presidente da China" ou "Educação em Macau".

Contributo de "elevado relevo"



O Conselho de Opinião da RTP lamentou a morte do seu presidente, Manuel Coelho da Silva, e destacou o contributo de "elevado relevo" ao serviço das populações em Portugal, na diáspora e na lusofonia.

Em comunicado, o órgão refere que Manuel Coelho da Silva deixou "um contributo de elevado relevo na defesa empenhada da missão ao serviço das populações em Portugal, na diáspora e na lusofonia, bem como na defesa da dignidade e valorização dos trabalhadores da empresa, tornando-se uma inspiração para os que defendem uma sociedade mais justa e solidária".

Era "um homem de princípios e valores, de causas e convicções humanistas que nortearam sempre a sua vida, que foi reiteradamente voz ativa e exemplar testemunho agregador de vontades, em torno da defesa do Serviço Público de Rádio e Televisão, prestado pela Empresa Pública RTP, S.A", lê-se no comunicado assinado pela vice-presidente, Deolinda Machado.