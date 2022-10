Governo e sindicatos com acordo para atualização de salários, mas Frente Comum fica de fora

O Governo, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP) e a Frente Sindical coordenada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos (STE) assinam na segunda-feira um acordo plurianual de valorização salarial dos trabalhadores da Administração Pública, anunciou, este sábado, em comunicado o Ministério da Presidência.

O acordo prevê a atualização da base remuneratória da Administração Pública, para 761 euros e 58 cêntimos, no próximo ano, e garante um aumento salarial anual em cerca de 52 euros, ou um mínimo de 2%, sendo que será de, pelo menos, 208 euros, para todos os trabalhadores do setor, até 2026.

O acordo prevê também a valorização da carreira de Técnico Superior, a partir de janeiro, com um aumento de 5,6 por cento para os trabalhadores da terceira à décima quarta posição remuneratória,

Está também garantida a valorização da carreira de Assistente Técnico, e de Assistente Operacional, neste caso, com uma subida de um ou dois níveis remuneratórios, respetivamente para trabalhadores com mais de 15 ou mais de 30 anos de serviço na categoria.

O subsidio de refeição passa para 5,20 euros, já a partir deste mês.

O comunicado sublinha que depois de um processo negocial intenso e exigente, foi definido, pela primeira vez, um mecanismo de atualização salarial anual, para um horizonte de quatro anos, e que as medidas acordadas visam garantir previsibilidade no decorrer da atual legislatura".

Frente Comum não assina propostas que "não conhece"

O dirigente Sebastião Santana explicou, em declarações à Renascença, que a Frente Comum não assina um acordo que desconhece.

"Tivemos a ultima reunião com o governo a 13 de outubro, uma reunião de negociação suplementar, a nosso pedido, porque entendemos que o governo podia ir mais longe na proposta inicial e o que foi dito nessa negociação foi que o governo mantinha a proposta com que chegou à mesa nestas matérias. Somos confrontados com uma notícia de que afinal o governo terá evoluído, ainda que de uma maneira muito insuficiente, daquilo que se conhece até agora deste suposto acordo, nas suas proposta, mas a Frente Comum não as conheceu", explica o dirigente.



Sebastião Santana questiona ainda o motivo pelo qual o governo não vai mais longe "se tem instrumentos orçamentais para o fazer".