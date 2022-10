Incidentes entre polícia e adeptos do Sporting

Pouco passava dos 20 minutos da primeira parte do jogo entre Sporting e Casa Pia, quando, na zona destinada à Juve Leo, se gerou um foco de tensão com a polícia.



Em declarações à Renascença, Nuno Carocha, porta-voz da Direção Nacional da PSP, explicou o que aconteceu, reiterando que "não houve detenções".



"Detetamos que foram exibidas publicamente no estádio algumas tarjas com frases ofensivas, o que é ilegal segundo as normas que vigoram em eventos desportivos. Portanto, a Polícia de Segurança Pública entrou na bancada, apreendeu as tarjas, alguns artigos pirotécnicos que se encontravam na bancada prestes a ser deflagrados e identificamos algumas pessoas que, eventualmente, serão as responsáveis", detalhou o porta-voz.



Nuno Carocha acrescentou ainda que este "tipo de intervenção" causa sempre "alguma tensão".

"Sabemos que depois as claques tentam proteger as pessoas que as integram e tentam também evitar que os policias atinjam os objetivos a que se propõem", afirmou, assegurando, contudo, que se tratou de "uma intervenção que foi preparada".

"Estamos habituados e treinados para fazer este tipo de intervenções com toda a calma e eficácia e foi isso que aconteceu", concluiu o porta-voz da PSP.

[Notícia atualizada às 23h00]