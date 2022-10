Depressão Beatrice. Registadas quase 200 ocorrências, especialmente em Lisboa e Leiria

A chuva forte e persistente provocou perto de 200 ocorrências, sobretudo inundações e quedas de árvores. Os distritos de Lisboa e de Setúbal foram aos mais afetados.

Em declarações à Renascença, o comandante Alberto Fernandes da Autoridade de Proteção Civil refere que não há conhecimento de nenhuma estrada cortada.

"Foram registadas 180 ocorrências, que envolveram 557 operacionais e 187 meios terrestres, sendo que o distrito mais afetado foi o de Lisboa, com 101 ocorrências, seguido do distrito de Setúbal, com 14 ocorrências", explica.

Também foram registadas 107 ocorrências de inundações e 32 quedas de árvores.

Contactados pela Renascença, os Sapadores de Lisboa indicam que estão, neste momento, a responder a 12 ocorrências, mas nenhuma grave. São sobretudo quedas de árvores, duas das quais atingiram carros estacionados, além de inundações de estradas e casas.



Na região de Lisboa, o pior já passou, segundo indica o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA). No entanto, a situação ainda pode mudar.

A culpa é da depressão meteorológica "Beatrice", que se encontra a oeste da Península Ibérica. Fenómeno que vai continuar a afetar Portugal até ao início da próxima semana, como indica o meteorologista Pedro Sousa, em declarações à Renascença.

"Durante o dia, todos os distritos tiveram ou vão ter aviso amarelo. Já foi levantado o aviso para as regiões de Leiria e Lisboa, portanto, o tempo mais instável já passou. Pelo menos, até ver. Poderão ser atualizados ao longo do dia", admite.

Pedro Sousa especifica que em causa estão precipitação por vezes forte e persistente, além de vento forte, com rajadas, especialmente no litoral Norte e Centro e nas terras altas.

Portugal continental está na totalidade sob aviso amarelo.