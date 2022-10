Associação de pais e mães defende intervenção caso a caso na saúde de jovens transgénero

É nesse sentido que o manifesto defende também que os Estados-membros criem centros clínicos especializados em processos de afirmação de género "que oiçam o jovem ou a pessoa trans que está ali à sua frente e respeitem a sua decisão", bem como o aumento de unidades pediátricas onde as crianças possam receber apoio.

Sublinhou que "não há corpos errados" e que "o corpo é aquele que a pessoa entende que está bem para si", salvaguardando, no entanto, que haja sempre quem queira fazer a transição completa e fazer a cirurgia de resignação sexual.

"Há jovens que só querem fazer a reposição hormonal, há jovens que querem fazer transição feminino [para] masculino, querem fazer uma mastectomia [cirurgia de remoção completa da mama], mas não querem avançar mais do que isto e isto tem de ser respeitado na saúde, enquanto há uns anos se entendia que a mudança no corpo tinha de ser na totalidade", exemplifica Manuela Ferreira.

No fim de semana passado, milhares de pessoas, gan(...)

Os pais e mães reivindicam também que os países reconheçam o direito à autodeterminação de géneros das crianças e garantam o seu direito a alterarem a menção do seu género legal e de nome próprio, sem necessidade de diagnóstico médico, cirurgias ou procedimentos em tribunal.

Manuela Ferreira deu como exemplo crianças "de género fluído", "que não estão de acordo com o que é expectável no seu género", mas que não significa que sejam crianças trans.

"As crianças têm que ser sempre ouvidas porque se for uma criança trans há uma consistência nos anos e posso dizer-lhe que há crianças trans que se começam a manifestar com três anos, quatro anos e depois há uma consistência nos anos seguintes, em que a criança continua a dizer que não é isto, é aquilo", defendeu, sublinhando que se trata sempre de "uma questão de respeito".

Apontou também, por outro lado, a importância da escola, tendo em conta que é o espaço onde as crianças estão mais tempo e que, por isso, tem de ser um espaço inclusivo e respeitador.

"Tem que deixar a criança fazer a sua transição social, mudar o nome, dizer o nome pelo qual quer ser tratada e a criança sentir-se bem na escola", disse a responsável.