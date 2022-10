Vem aí uma nova depressão. "Sábado será o dia com mais vento e chuva"

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a continuação de chuva, para estes próximos dias, com um agravamento das condições atmosféricas no sábado.

“Para além de avisos de precipitação, por vezes forte, serão emitidos também avisos de agitação marítima para a costa ocidental. As ondas podem voltar novamente a aumentar para cinco metros na faixa costeira ocidental. Iremos ainda avaliar se será necessário emitir avisos para a intensidade do vento”, adianta à Renascença a meteorologista Patrícia Marques que recomenda ainda cuidados redobrados quanto a eventuais passeios junto à beira-mar.

“Sábado será o dia com mais vento e chuva”, sublinha.

Para esta sexta-feira, o IPMA coloca sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, pelo menos, entre as 9h00 e as 18h00.

Portugal tem sido especialmente afetado, desde quarta-feira, pela depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima. No entanto, o território continental passa a estar agora sob influência de uma nova depressão.

“A tempestade Armand está a deslocar-se em direção às ilhas britânicas, mas de norte está a cavar outra depressão que vai deslocar-se oeste de Portugal Continental e será essa nova depressão que vai afetar o estado do tempo, principalmente para o fim de semana. Esta depressão não deverá ter nome. É uma depressão normal e típica desta altura do inverno", esclarece a meteorologista Patrícia Marques, acrescentando que não estão previstas situações de cheias repentinas.

Registadas mais de 600 ocorrências devido ao mau tempo

Entre inundações e quedas de árvores, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEPC) registou, durante o dia de quinta-feira, cerca de 260 ocorrências, no continente português, sobretudo nos distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viseu e Lisboa.

Ao todo, desde terça-feira, dia 18, foram registadas mais de 600 ocorrências.

“Temos a contabilizar 674 ocorrências, desde o início do nosso alerta especial e até às 23h30 de quinta-feira”, adianta à Renascença o Comandante Elísio Oliveira da ANEPC que recorda alguns dos alertas emitidos para a população.

“Garantir a desobstrução de alguns sistemas de escoamento de águas pluviais, garantira a adequada fixação de estruturas soltas, não permanecer junto a árvores de grande porte e ter cuidados especiais na condução”, lembra.