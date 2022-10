Um detido após falsa ameaça de bomba em avião no aeroporto de Lisboa

Um passageiro foi detido na sequência de uma falsa ameaça de bomba num avião no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, confirmou a Renascença junto de fonte policial.

Após a ameaça de bomba a bordo de um avião da Turkish Airlines, com partida marcada para as 11h20, as autoridades evacuaram o avião e o homem foi levado para a esquadra do aeroporto.

O voo com destino a Istambul deveria ter partido ás 11h20 da manhã, mas minutos antes da descolagem, um passageiro comunicou á tripulação que sabia da existência de um engenho explosivo a bordo.



A informação foi comunicada ao aeroporto e, de imediato, foi acionado o protocolo de segurança.

Peritos do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos passaram o avião a pente fino, durante quatro horas, e não foi encontrada qualquer bomba, disse a mesma fonte à Renascença.



Todos os passageiros – e respetiva bagagem – foram retirados do aparelho, que foi depois levado para uma zona de estacionamento, onde ficou isolado. O denunciante foi levado para as instalações da Divisão Aeroportuária da PSP, no Aeroporto Humberto Delgado.



O incidente não afetou a restante operação no Aeroporto Humberto Delgado, adiantou outra fonte à Renascença.



A Renascença tenta agora apurar o que irá acontecer a seguir, sendo que o mais certo é que os passageiros voltem a embarcar, e que o Airbus A321 Neo da Turkish Airlines possa finalmente iniciar a sua viagem.

A Renascença procura também informações sobre o homem que avisou a tripulação, nomeadamente a sua nacionalidade, as suas motivações, e se fica ou não detido em Lisboa.