Metropolitano de Lisboa. Foto de idosos cansados a subir as escadas da Baixa-Chiado torna-se viral

“Hoje, encontro ao lado do quarto vão de escadas rolantes inativo, este senhor idoso ofegante agarrado ao corrimão e à sua companheira”, pode ler-se na publicação.

Na imagem, publicada na conta de Instagram do artista Alexandre Rendilheiro, vê-se um homem cansado, amparado pela mulher e, ao lado, as escadas rolantes, uma vez mais, paradas.

É a resposta da empresa à contestação relacionada com uma fotografia que mostra um casal de idosos parado num dos lanços das escadas, do metro da Baixa-Chiado, em Lisboa.

O Metropolitano de Lisboa anunciou que já estão a funcionar as escadas rolantes e a plataforma de cadeiras de rodas da estação da Baixa-Chiado.

Na resposta, o Metropolitano de Lisboa emitiu uma nota em que esclarece que “a reparação foi concluída hoje [sexta-feira] e a situação será acompanhada de perto nos próximos dias, para o caso de serem precisos reajustes e afinações, tendo em conta a extensão das intervenções efetuadas”.

A empresa acrescenta que “as acessibilidades, em geral, e as escadas e os tapetes rolantes em particular, são uma matéria prioritária para o Metro de Lisboa. É nesse sentido que a empresa tem vindo a adaptar e a modernizar as suas estações e equipamentos por forma a dar cumprimento ao princípio da Acessibilidade e Mobilidade para todos”.