​Mais casos, internamentos e mortes por Covid-19 na última semana

O número de casos, internamentos e mortes por Covid-19 aumentou na na semana entre 11 e 17 de outubro, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Foram confirmados 7.340 casos de Covid-19, mais 761 em relação à semana anterior.

Um total de 465 pessoas estão internadas em enfermarias e unidades de cuidados intensivos, uma subida de 45 pacientes.

Na última semana morreram 46 pessoas com Covid-19, mais oito em relação ao período anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) está nos 0,85 e a taxa de incidência é de 71 casos por 100 mil habitantes.

As faixas etárias em que se concentram o maior número de casos é entre os 50 e os 79 anos. Os internamentos também se concentram entre os portugueses com mais de 70 anos, que representa mais de metade do total.

Os que mais morrem de Covid-19 continuam a ser os que têm 80 anos ou mais.

