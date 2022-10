Maia. Um dos feridos do acidente da A3 morreu no local

Um dos feridos do acidente na A3, na zona da Maia, morreu e os dois feridos considerados graves foram transportados para o Hospital de São João, no Porto.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o óbito foi declarado no local.

Cerca das 7h00 uma viatura ligeira despistou-se na A3, no sentido Braga/Porto, causando um morto e dois feridos graves e obrigando ao corte parcial da autoestrada.

Para o local foram deslocados 23 operacionais e dez viaturas dos bombeiros voluntários de Ermesinde e Santo Tirso, viaturas de emergência médica do Hospital de São João e do Hospital de Santo António, no Porto, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e a GNR.